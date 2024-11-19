Визначилися фіналістки Кубку Біллі Джин Кінг

У триматчевому протистоянні між збірними Словаччини та Великої Британії визначився другий фіналіст Кубку Біллі Джин Кінг 2024.

Ним стала жіноча збірна Словаччини. Вона виграла протистояння з рахунком 2:1.

У першому матчі Вікторія Грунчакова поступилася Еммі Радукану, проте Ребека Шрамкова відновила паритет, обігравши Кеті Бултер. Тож все вирішилося у поєдинку дуетів.

В парному розряді Тереза Міхалкова та Вікторія Грунчакова без проблем перемогли Гітер Вотсон та Олівію Ніколлс, і принесли своїй країні перший фінал за 22 роки.

Суперницями збірної Словаччини у фіналі стануть італійки, які у півфіналі в трьох матчах обіграли Польщу.

Кубок Біллі Джин Кінг 2024

Півфінал, 19 листопада

Словаччина – Велика Британія 2:1

Емма Радукану (Велика Британія) – Вікторія Грунчакова (Словаччина) 6:4, 6:4

Ребека Шрамкова (Словаччина) – Кеті Бултер (Велика Британія) 2:6, 6:4, 6:4

Тереза Міхалкова/Вікторія Грунчакова (Словаччина) – Гітер Вотсон та Олівія Ніколлс (Велика Британія) 6:2, 6:2

Нагадаємо, напередодні Надія Кіченок та Катаріна Завацька принесли Україні перемогу над Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг.