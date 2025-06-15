Жіноча збірна України зіграє вирішальний матч у групі Золотої Євроліги 2025
Жіноча збірна України з волейболу зіграє проти Словаччини у вирішальному 6 турі Золотої Євроліги 2025 року.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 червня, та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Волейбол.
Наразі українки йдуть на третьому місці в турнірній таблиці та борються за вихід у Фінал чотирьох. Для цього їм потрібно не програти в останньому матчі, або ж програти в тайбрейку.
Але навіть за умови поразки з рахунком 0:3 чи 1:3 збірна України може вийти у Фінал чотирьох. Для цього потрібно, щоб Португалія обіграла Угорщину.
Золота Євроліга, жінки
6 тур, 15 червня
18:00. Україна – Словаччина
Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.
Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.