Жіноча збірна України зіграє вирішальний матч у групі Золотої Євроліги 2025

Жіноча збірна України з волейболу зіграє проти Словаччини у вирішальному 6 турі Золотої Євроліги 2025 року.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 червня, та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Волейбол.

Наразі українки йдуть на третьому місці в турнірній таблиці та борються за вихід у Фінал чотирьох. Для цього їм потрібно не програти в останньому матчі, або ж програти в тайбрейку.

Але навіть за умови поразки з рахунком 0:3 чи 1:3 збірна України може вийти у Фінал чотирьох. Для цього потрібно, щоб Португалія обіграла Угорщину.

Золота Євроліга, жінки

6 тур, 15 червня

18:00. Україна – Словаччина

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

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Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.