Світоліна, Костюк та інші: шість українок гарантували участь в основній сітці Вімблдону

Шість українських тенісисток увійшли до заявки основної сітки Вімблдону, турніру серії Grand Slam.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Україну гарантовано представлятимуть Еліна Світоліна (17), Марта Костюк (20), Даяна Ястремська (32), Леся Цуренко (44), Ангеліна Калініна (56) та Катерина Байндль (169). Зазначимо, що Байндль використала захищений рейтинг (92).

Вімблдон-2024 триватиме з 1 по 14 липня. Нагадаємо, що чинною чемпіонкою турніру є чешка Маркета Вондрушева, яка у фіналі обіграла Онс Жаббер.