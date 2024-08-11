Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Цинциннаті

Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць в основній сітці хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). У турнірі беруть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

Марта Костюк (20) — Елізе Мертенс (35)

Даяна Ястремська (27) — Кароліна Мухова (30)

Еліна Світоліна (34) — суперниця з кваліфікації

Ангеліна Калініна (49) — Кароліна Возняцкі (70)

В основну сітку турніру може пробитися ще одна українка — Леся Цуренко (85), яка повинна пройти кваліфікацію, де її першою суперницею буде представницею Іспанії Джессікою Бузас Манейро (77).

Чинною чемпіонкою турніру є представниця США Коко Гофф, яка торік у фіналі перемогла Кароліну Мухову з Чехії.

Основна сітка турніру стартує 12 серпня.

Напередодні Марта Костюк поступилась американці Еммі Наварро у третьому колі турніру WTA 1000 в Торонто. У попередньому колі Марта обіграла Еліну Світоліну.