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Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Цинциннаті

Олександр Булава — 11 серпня, 11:10
Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Цинциннаті

Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць в основній сітці хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). У турнірі беруть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Результати жеребкування для українок:

Перше коло

  • Марта Костюк (20) Елізе Мертенс (35)
  • Даяна Ястремська (27) Кароліна Мухова (30)
  • Еліна Світоліна (34) суперниця з кваліфікації
  • Ангеліна Калініна (49) Кароліна Возняцкі (70)

В основну сітку турніру може пробитися ще одна українка — Леся Цуренко (85), яка повинна пройти кваліфікацію, де її першою суперницею буде представницею Іспанії Джессікою Бузас Манейро (77).

Чинною чемпіонкою турніру є представниця США Коко Гофф, яка торік у фіналі перемогла Кароліну Мухову з Чехії.

Основна сітка турніру стартує 12 серпня.

Напередодні Марта Костюк поступилась американці Еммі Наварро у третьому колі турніру WTA 1000 в Торонто. У попередньому колі Марта обіграла Еліну Світоліну.

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Цинциннаті

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