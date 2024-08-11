Українки дізналися потенційних суперниць на турнірі в Цинциннаті
Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць в основній сітці хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). У турнірі беруть участь Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
Результати жеребкування для українок:
Перше коло
- Марта Костюк (20) — Елізе Мертенс (35)
- Даяна Ястремська (27) — Кароліна Мухова (30)
- Еліна Світоліна (34) — суперниця з кваліфікації
- Ангеліна Калініна (49) — Кароліна Возняцкі (70)
В основну сітку турніру може пробитися ще одна українка — Леся Цуренко (85), яка повинна пройти кваліфікацію, де її першою суперницею буде представницею Іспанії Джессікою Бузас Манейро (77).
Чинною чемпіонкою турніру є представниця США Коко Гофф, яка торік у фіналі перемогла Кароліну Мухову з Чехії.
Основна сітка турніру стартує 12 серпня.
Напередодні Марта Костюк поступилась американці Еммі Наварро у третьому колі турніру WTA 1000 в Торонто. У попередньому колі Марта обіграла Еліну Світоліну.