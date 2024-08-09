Костюк поступилась Наварро у битві за чвертьфінал турніру в Торонто

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилась американці Еммі Наварро (15) у третьому колі турніру WTA 1000 в Торонто.

Матч тривав 1 годину 47 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 7:5. Марта 4 рази подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Canadian Open — WTA 1000

Торонто, Канада

Призовий фонд — $6 795 555

Хард

Третє коло, 9 серпня

Емма Наварро (США) — Марта Костюк (Україна) 7:5, 7:5

Нагадаємо, Марта у попередньому колі турніру обіграла українку Еліну Світоліну. Їх матч завершився у трьох сетах — 6:2. 2:6, 6:2. Для тенісисток це була друга зустріч на корті.