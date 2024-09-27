Визначилася суперниця Стародубцевої у третьому колі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) зіграє проти представниці Вірменії Еліни Аванесян (47) у третьому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

У другому колі уродженка Росії обіграла американку Керолайн Доулхайд (98) з рахунком 6:3, 7:5, 6:2.

У своєму матчі 1/32 фіналу Стародубцева здолала представницю Чехії Катеріну Сінякову (37). Варто відзначити, що для українки – це найрейтинговіша перемога за кар'єру. Тиждень тому у Монастирі (Туніс) вона обіграла француженку Даян Паррі, яка посідала 55 місце рейтингу WTA. Сінякова перед грою проти 24-річної української тенісистки займала 37 позицію.

Нагадаємо, раніше перша ракетка України Марта Костюк поступилась американці українського походження Кеті Волинець (60) у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Також свій шлях на турнірі завершили Леся Цуренко, яка на старті зазнала поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової, та Ангеліна Калініна, яка поступилась Ребеці Шрамковій зі Словаччини.