Стародубцева вийшла у чвертьфіналу турніру WTA в Тунісі
Юлія Стародубцева
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Українка Юлія Стародубцева (130) перемогла представницю Франції Даян Паррі (55) у другому колі турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).
Матч тривав 2 години та 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Українка подала 1 ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала 3 із 6 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що для Юлії це найрейтинговіша перемога за кар'єру.
Jasmin Open Monastir — WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд — $267,082
Перше коло, 9 вересня
Юлія Стародубцева (Україна) — Даян Паррі (Франція) 6:4, 6:4
У чвертфіналі українку очікує матч проти Соней Картал із Великої Британії. У першому колі Стародубцева обіграла нідерландку Сюзан Ламенс.