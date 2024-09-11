Стародубцева вийшла у чвертьфіналу турніру WTA в Тунісі

Українка Юлія Стародубцева (130) перемогла представницю Франції Даян Паррі (55) у другому колі турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 2 години та 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Українка подала 1 ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала 3 із 6 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для Юлії це найрейтинговіша перемога за кар'єру.

Jasmin Open Monastir — WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд — $267,082

Перше коло, 9 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) — Даян Паррі (Франція) 6:4, 6:4

У чвертфіналі українку очікує матч проти Соней Картал із Великої Британії. У першому колі Стародубцева обіграла нідерландку Сюзан Ламенс.