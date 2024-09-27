Костюк поступилась Волинець у другому колі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Марта Костюк (18) поступилась американці українського походження Кеті Волинець (60) у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Для Костюк та Волинець це була перша очна зустріч.

Зазначимо, що 22-річна Кеті Волинець народилась в США у сім'ї емігрантів з України. Вона дебютувала у професійному турі у 2018 році.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Друге коло, 25 вересня

Кеті Волинець (США) – Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:3

Напередодні ще одна українка Юлія Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі на шляху у третє коло турніру. Водночас Леся Цуренко покинула турнір після поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.