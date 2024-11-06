Чжен Ціньвень вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Представниця Китаю Чжен Ціньвень (7) обіграла італійку Жасмін Паоліні (4) у другому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 8 хвилин та завершилася з рахунком 6:1, 6:1. Чжен виконала 12 подач навиліт і не припустилась подвійних помилок, у суперниці не було ейсів і одна подвійна. Ціньвень реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів, Жасмін – 0 з 2.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

Третій тур, 6 листопада

Чжен Ціньвень (Китай) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:1, 6:1

Це була 4 зустріч тенісисток, Паоліні всі програла.

Для китаянки це друга перемога на турнірі, вона забезпечила собі вихід в півфінал з другого місця. Цю групу достроково виграла "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка. Представниця Казахстану Олена Рибакіна ще після другого туру втратила теоретичні шанси на вихід до плейоф.

Цікаво, що минулого року Ціньвень грала на малому Підсумковому турнірі. На WTA Elite Trophy 2023 вона програла у фіналі Беатріс Хаддад Майї з Бразилії.

У півфіналі в Ер-Ріяді Чжен Ціньвень може зіграти з Коко Гофф або Барборою Крейчиковою.