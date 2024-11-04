Ціньвень перемогла Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA
Представниця Китаю Чжен Ціньвень (7) обіграла Єлєну Рибакіну з Казахстану (5) у 2 турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Матч тривав 2 години 27 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 3:6, 6:1. Чжен 6 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 13 брейк-пойнтів.
Для китаянки це перша перемога на турнірі, водночас Рибакіна зазнала другої поспіль поразки.
WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Фіолетова група
Другий тур, 4 листопада
Чжен Ціньвень (Китай) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) 7:6(4), 3:6, 6:1
Нагадаємо, у 1 турі Жасмін Паоліні здолала Єлєну Рибакіну, а Аріна Сабалєнка переграла Чжен Ціньвень.