Ціньвень перемогла Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA

Представниця Китаю Чжен Ціньвень (7) обіграла Єлєну Рибакіну з Казахстану (5) у 2 турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 2 години 27 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 3:6, 6:1. Чжен 6 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 13 брейк-пойнтів.

Для китаянки це перша перемога на турнірі, водночас Рибакіна зазнала другої поспіль поразки.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

Другий тур, 4 листопада

Чжен Ціньвень (Китай) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) 7:6(4), 3:6, 6:1

Нагадаємо, у 1 турі Жасмін Паоліні здолала Єлєну Рибакіну, а Аріна Сабалєнка переграла Чжен Ціньвень.