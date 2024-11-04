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Сабалєнка обіграла Паоліні та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA

Олексій Мурзак — 4 листопада 2024, 19:52
Сабалєнка обіграла Паоліні та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA
Аріна Сабалєнка
WTA

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка перемогла представницю Італії Жасмін Паоліні (4) у другому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

Після цієї перемоги Сабалєнка достроково вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Нагадаємо, у першому матчі вона обіграла Чжен Ціньвень.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Фіолетова група
Другий тур, 2 листопада

Аріна Сабалєнка – Жасмін Паоліні 6:3, 7:5

У іншому матчі Фіолетової групи Чжен Ціньвень (7) обіграла Єлєну Рибакіну з Казахстану. Для китаянки це перша перемога на турнірі, водночас Рибакіна зазнала другої поспіль поразки.

Підсумковий турнір WTA Аріна Сабаленко Жасмін Паоліні

Аріна Сабаленко

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