Сабалєнка обіграла Паоліні та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка перемогла представницю Італії Жасмін Паоліні (4) у другому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

Після цієї перемоги Сабалєнка достроково вийшла до півфіналу Підсумкового турніру. Нагадаємо, у першому матчі вона обіграла Чжен Ціньвень.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

Другий тур, 2 листопада

Аріна Сабалєнка – Жасмін Паоліні 6:3, 7:5

У іншому матчі Фіолетової групи Чжен Ціньвень (7) обіграла Єлєну Рибакіну з Казахстану. Для китаянки це перша перемога на турнірі, водночас Рибакіна зазнала другої поспіль поразки.