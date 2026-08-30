Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Дворазова переможниця турнірів Grand Slam першою з сіяних гравчинь залишає US Open-2026

Станіслав Матусевич — 30 серпня 2026, 20:14
Дворазова переможниця турнірів Grand Slam першою з сіяних гравчинь залишає US Open-2026
Барбора Крейчикова
Getty images

Барбора Крейчикова (28), чемпіонка Ролан Гаррос-2021 та Вімблдона-2024, стала першою сіяною тенісисткою, яка залишила US Open-2026. У стартовому матчі чешка програла представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (88).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 2:6.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 30 серпня

Барбора Крейчикова (Чехія) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 6:7(4), 2:6

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що 30 серпня поєдинки першого кола US Open проведуть українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (49) та Даяна Ястремська (113).

US Open Барбора Крейчикова Камілла Рахімова

Барбора Крейчикова

Снігур зіграє з несподіваною суперницею у фіналі турніру в Празі
"Нейтральна" переможниця Ролан Гаррос вилетіла у другому колі Вімблдона
484 ракетка світу виграла дебютний титул на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі
Ястремська виграла другий матч за день і вперше за три роки стала чемпіонкою турніру WTA
Крейчикова вибила з турніру в Пекіні дев'яту сіяну росіянку

Останні новини