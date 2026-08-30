Дворазова переможниця турнірів Grand Slam першою з сіяних гравчинь залишає US Open-2026

Барбора Крейчикова (28), чемпіонка Ролан Гаррос-2021 та Вімблдона-2024, стала першою сіяною тенісисткою, яка залишила US Open-2026. У стартовому матчі чешка програла представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій (88).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 2:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 30 серпня

Барбора Крейчикова (Чехія) – Камілла Рахімова (Узбекистан) 6:7(4), 2:6

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Нагадаємо, що 30 серпня поєдинки першого кола US Open проведуть українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (49) та Даяна Ястремська (113).