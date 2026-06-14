Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

484 ракетка світу виграла дебютний титул на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі

Станіслав Матусевич — 14 червня 2026, 13:43
484 ракетка світу виграла дебютний титул на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі
Робін Монтгомері
Instagram

Американська тенісистка Робін Монтгомері, 484 ракетка світу, сенсаційно стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Її фінальний поєдинок проти Барбори Крейчикової не відбувся через респіраторну хворобу чешки.

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
Фінал, 14 червня

Робін Монтгомері (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) відмова Крейчикової

Монтгомері здобула свій перший титул WTA, ставши другою найбільш низькорейтинговою переможницею змагань такого рівня в історії після Еліни Світоліної (509 на той момент) у Страсбурзі в 2023 році. Зазначимо, що в цій статистиці не враховуються тенісистки, які ставали чемпіонками турнірів, не маючи рейтингу.

З наступного тижня Монтгомері підніметься до топ-200 світовго рейтингу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі в Гертогенбосі Монтгомері обіграла українку Дар'ю Снігур (84).

WTA Барбора Крейчикова

WTA

Світоліна і Калініна дізналися перших суперниць на турнірі WTA 500 у Берліні
Змінила громадянство, виграла 3 титули WTA та збирає на дрони для ЗСУ: в Україні засяяла нова тенісна зірка Олександра Олійникова
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів турнірів WTA за один сезон
Українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю фіналів WTA в одному сезоні
Світоліна піднялася на третю позицію в Чемпіонській гонці, у першій десятці є ще одна українка

Останні новини