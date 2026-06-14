484 ракетка світу виграла дебютний титул на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі
Американська тенісистка Робін Монтгомері, 484 ракетка світу, сенсаційно стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Її фінальний поєдинок проти Барбори Крейчикової не відбувся через респіраторну хворобу чешки.
Робін Монтгомері (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) відмова Крейчикової
Монтгомері здобула свій перший титул WTA, ставши другою найбільш низькорейтинговою переможницею змагань такого рівня в історії після Еліни Світоліної (509 на той момент) у Страсбурзі в 2023 році. Зазначимо, що в цій статистиці не враховуються тенісистки, які ставали чемпіонками турнірів, не маючи рейтингу.
З наступного тижня Монтгомері підніметься до топ-200 світовго рейтингу.
Нагадаємо, у чвертьфіналі в Гертогенбосі Монтгомері обіграла українку Дар'ю Снігур (84).