Намагається спіймати набридливу муху: Вімблдон зробив мем із розминки Швьонтек перед матчем
Іга Швьонтек продовжує виступи на цьогорічному Вімблдоні, тому організатори турніру, схоже, не збираються так просто відмовлятися від відео з нею.
Цього разу офіційний акаунт Вімблдону в TikTok вигадав новий кумедний мем за участі першої ракетки світу.
На відео польська зірка активно розминається у коридорі перед матчем, розмахуючи ракеткою в усі боки. А підпис до ролика добив навіть найстриманіших фанів.
"Я о 2 годині ночі намагаюся спіймати муху, яка дістає мене весь день", – йдеться у ролику.
Нагадаємо, Швьонтек вперше у кар'єрі пробилася до фіналу Вімблдонського турніру, здолавши у півфінальному поєдинку швейцарку Белінду Бенчич (6:2, 6:0).
Раніше повідомлялося, що організатори турніру у Лондоні креативно затролили Ігу за порушення білого дрес-коду.