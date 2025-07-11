Намагається спіймати набридливу муху: Вімблдон зробив мем із розминки Швьонтек перед матчем

Іга Швьонтек продовжує виступи на цьогорічному Вімблдоні, тому організатори турніру, схоже, не збираються так просто відмовлятися від відео з нею.

Цього разу офіційний акаунт Вімблдону в TikTok вигадав новий кумедний мем за участі першої ракетки світу.

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На відео польська зірка активно розминається у коридорі перед матчем, розмахуючи ракеткою в усі боки. А підпис до ролика добив навіть найстриманіших фанів.

"Я о 2 годині ночі намагаюся спіймати муху, яка дістає мене весь день", – йдеться у ролику.

Нагадаємо, Швьонтек вперше у кар'єрі пробилася до фіналу Вімблдонського турніру, здолавши у півфінальному поєдинку швейцарку Белінду Бенчич (6:2, 6:0).

Раніше повідомлялося, що організатори турніру у Лондоні креативно затролили Ігу за порушення білого дрес-коду.