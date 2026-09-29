Поліцейський проти злочинця: в UFC дебютував ексзаступник шерифа і за 57 секунд задушив суперника

На турнірі UFC Fight Night 289 у Лас-Вегасі відбувся незвичайний поєдинок, сюжет якого привернув увагу ще до виходу бійців у клітку. Американець Луїс Ернандес, який раніше працював заступником шерифа у Флориді, дебютував в UFC проти скандально відомого Седріка Дюма.

Спочатку Дюма мав зустрітися з Міккі Галлом, однак американець отримав травму. Заміною став Ернандес, який незадовго до цього здобув перемогу на Dana White's Contender Series та отримав можливість дебютувати в найпрестижнішій ММА-організації світу.

Особливого розголосу протистоянню додало минуле Дюма. З 2014 року його неодноразово затримували у Флориді, а серед вироків були справи щодо домашнього насильства, перебування у підозрілому місці та керування автомобілем із призупиненими правами. Влітку цього року Дюма навіть залишив ростер UFC, але згодом повернувся до промоушену.

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Ернандес, навпаки, має досвід роботи в правоохоронних органах. Через це в соцмережах бій одразу охрестили протистоянням "поліцейського проти злочинця", хоча це лише спрощений фанатський ярлик для опису бекграунду двох бійців.

Утім, сама сутичка виявилася надзвичайно короткою. Ернандес уже на старті бою перевів Дюма в партер і провів задушливий прийом. Седрік здався через 57 секунд після початку поєдинку.

Раніше повідомлялося, що олімпійського чемпіона жорстко нокаутували на турнірі UFC 331.