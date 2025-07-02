Подумав, що виграв сет і пішов з корту: ексросіянин зганьбився на Вімблдоні

Колишній представник росії Алєксандр Бублик став героєм одного з найзашкварніших моментів першого кола Вімблдону-2025.

Під час матчу проти іспанця Хауме Муньяра він настільки захопився грою, що переплутав рахунок.

За рахунку 5:2 у першому сеті Бублик вирішив, що вже виграв партію, і спокійно попрямував на свою лаву, впевнений у перемозі.

Через кілька секунд від був здивований тим, що суддя попросив Алєксандра повернутися на корт і завершити сет.

Сам матч для ексросіянина завершився аналогічно. Бублик думав, що легко пройде дале, але він програв зустріч із загальним рахунком 2:3 за партіями та залишив турнір.

Нагадаємо, напередодні ще одна колишня представниця РФ Юлія Путінцева ледь не зірвала матч на Вімблдоні, через "чоловіка з ножем".