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Подумав, що виграв сет і пішов з корту: ексросіянин зганьбився на Вімблдоні

Богдан Войченко — 2 липня 2025, 22:00
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Подумав, що виграв сет і пішов з корту: ексросіянин зганьбився на Вімблдоні

Колишній представник росії Алєксандр Бублик став героєм одного з найзашкварніших моментів першого кола Вімблдону-2025.

Під час матчу проти іспанця Хауме Муньяра він настільки захопився грою, що переплутав рахунок.

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За рахунку 5:2 у першому сеті Бублик вирішив, що вже виграв партію, і спокійно попрямував на свою лаву, впевнений у перемозі.

Через кілька секунд від був здивований тим, що суддя попросив Алєксандра повернутися на корт і завершити сет.

@safron_t Саня подумал что уже выиграл сет, а счет 5:2 😂😂😂 Легенда #tennis #bublik #теннис #бублик ♬ оригинальный звук - ТГК:SAFRON

Сам матч для ексросіянина завершився аналогічно. Бублик думав, що легко пройде дале, але він програв зустріч із загальним рахунком 2:3 за партіями та залишив турнір.

Нагадаємо, напередодні ще одна колишня представниця РФ Юлія Путінцева ледь не зірвала матч на Вімблдоні, через "чоловіка з ножем".

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