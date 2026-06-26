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Серена Вільямс стала авторкою цікавого досягнення на Вімблдоні-2026

Станіслав Матусевич — 26 червня 2026, 13:33
Серена Вільямс стала авторкою цікавого досягнення на Вімблдоні-2026
Серена Вільямс
Getty Images

Легендарна 44-річна американка Серена Вільямс стала другою тенісисткою у Відкритій Ері (з 1968 року) за тривалістю проміжку між першим (1998) та останнім виступами (2026) на одному турнірі Grand Slam. На нинішньому Вімблдоні він склав 28 років. Більше (31) було лише у Мартіни Навратілової на Вімблдоні та Ролан Гаррос.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Вільямс, яка повернулася до активних виступів після чотирирічної паузи, отримала вайлд-кард в основну сітку одиночного розряду Вімблдона й у першому колі зіграє проти австралійки Маї Джойнт (53).

Разом із старшою сестрою Вінус Серена також виступить і в парі. Їхні перші опонентки визначаться пізніше.

Нагадаємо, що семеро українських тенісисток дізналися суперниць у першому колі Вімблдона-2026.

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