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Легендарна Серена Вільямс поступилася в першому колі парних змагань у Берліні

Станіслав Матусевич — 16 червня 2026, 20:13
Легендарна Серена Вільямс поступилася в першому колі парних змагань у Берліні
Серена Вільямс
Getty Images

Знаменита 44-річна американка Серена Вільямс разом із чешкою Кароліною Муховою не зуміли виграти стартовий матч парного розряду на турнірі серії WTA 500 у Берліні у дуету Джуліана Олмос (Мексика)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 4:6.

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Перше коло парного розряду, 16 червня

Серена Вільямс (США)/Кароліна Мухова (Чехія) – Джуліана Олмос (Мексика)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 4:6, 4:6

Нагадаємо, що Вільямс успішно повернулася після чотирирічної паузи, вигравши разом із канадійкою Вікторією Мбоко стартовий матч на турнірі в Лондоні.

Нагадаємо, що на Вімблдоні-2026 Серена разом із сестрою Вінус отримали вайлд-кард у парні змагання.

Серена Вільямс парний розряд Кароліна Мухова

Серена Вільямс

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