Легендарна Серена Вільямс повертається до активних виступів

Знаменита 44-річна американська тенісистка Серена Вільямс, 23-разова переможниця турнірів Grand Slam в одиночному розряді, повертається до активних виступів.

Вільямс отримала вайлд-кард на виступ у парному розряді турніру серії WTA 500 Queen`s Club у Лондоні, який відбудеться з 8 по 14 червня. Очікується, що напарницею видатною тенісистки стане 19-річна канадійка Вікторія Мбоко.

Серена Вільямс офіційно завершила кар'єру в 2022 році. За 27 років професійної кар'єри вона виграла загалом 73 турніри WTA. Американка 319 тижнів була першою ракеткою світу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Серена Вільямс увійшла до Міжнародного реєстраційного тестувального пулу, в якому 6 місяців має перебувати кожен тенісист, що повертається після тривалої відсутності.