Сестри Вільямс та інші відомі гравці отримали вайлд-кард в основну сітку Вімблдона

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку найстаршого турніру Grand Slam – Вімблдона. Цього сезону спеціальні запрошення отримали чимало відомих гравців, серед яких особливо виділяються сестри Серена та Вінус Вільямс, які зіграють разом у парному розряді.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловіків вайлд-кард отримали швейцарець Стен Вавринка, що завершує кар'єру в кінці сезону, та болгарин Григор Димитров, який торік на Вімблдоні отримав травму за сет до перемоги над першою ракеткою світу Янніком Сіннером.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків

Стен Вавринка (110, Швейцарія)

Григор Димитров (166, Болгарія)

Джейкоб Фірнлі (130, Велика Британія)

Артур Фері (140, Велика Британія)

Тобі Самуель (144, Велика Британія)

Джек Піннінгтон Джонс (147, Велика Британія)

У жінок вайлд-кард отримала сенсаційна фіналістка Ролан Гаррос полька Мая Хвалінська, яка за рейтингом на момент відсічки часу (4 тижні до старту змагань) знаходилася поза сотнею найсильніших та не потрапляла до основної сітки Вімблдона напряму.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок

Мая Хвалінська (21, Польща)

Герріет Дарт (152, Велика Британія)

Кеті Свон (190, Велика Британія)

Алісія Дудені (248, Велика Британія)

Міка Стойсавлевич (263, Велика Британія)

Сюй Мінге (294, Велика Британія)

Ганна Клугман (509, Велика Британія)

Ще два спеціальних запрошення у чоловіків та одне – у жінок отримають переможці турнірів WTA 125, які цього тижня проходять у Великій Британії.

Нагадаємо, що друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас пропустить Вімблдон через травму зап'ястя.