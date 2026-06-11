Серена Вільямс не зіграє чвертьфінал парного розряду в Лондоні: відома причина

44-річна легендарна тенісистка Серена Вільямс разом із канадійкою Вікторією Мбоко не зіграють у чвертьфіналі парного розряду турніру серії WTA 500 в Лондоні через травму Мбоко.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Вікторія отримала травму лівого коліна під час другого сету стартової гри в одиночному розряді проти чешки Кароліни Плішкової. Той матч вона не зуміла завершити й змушена була знятися і з парного турніру.

Нагадаємо, Вільямс повернулася на корт після 4-річної паузи у виступах. У першому колі турніру в Лондоні Серена та Мбоко обіграли третіх сіяних Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Наступного тижня видатна тенісистка планує виступити у парному розряді турніру в Берліні аналогічної категорії.