Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Серена Вільямс не зіграє чвертьфінал парного розряду в Лондоні: відома причина

Станіслав Матусевич — 11 червня 2026, 13:55
Серена Вільямс не зіграє чвертьфінал парного розряду в Лондоні: відома причина
Серена Вільямс
Getty Images

44-річна легендарна тенісистка Серена Вільямс разом із канадійкою Вікторією Мбоко не зіграють у чвертьфіналі парного розряду турніру серії WTA 500 в Лондоні через травму Мбоко.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Вікторія отримала травму лівого коліна під час другого сету стартової гри в одиночному розряді проти чешки Кароліни Плішкової. Той матч вона не зуміла завершити й змушена була знятися і з парного турніру.

Нагадаємо, Вільямс повернулася на корт після 4-річної паузи у виступах. У першому колі турніру в Лондоні Серена та Мбоко обіграли третіх сіяних Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія). 

Наступного тижня видатна тенісистка планує виступити у парному розряді турніру в Берліні аналогічної категорії.

Серена Вільямс травма Вікторія Мбоко

Серена Вільямс

Було дуже весело: Серена Вільямс – про своє тріумфальне повернення в теніс
Серена Вільямс повернулася на корт та здобула перемогу після 4-річної паузи
Серена Вільямс назвала причину свого повернення на корт після 4-річної паузи
Напарниця Серени Вільямс підтвердила повернення легендарної американки в теніс
Легендарна Серена Вільямс повертається до активних виступів

Останні новини