Костюк та Ястремська зіграють матчі третього кола на Вімблдоні-2024

У п'ятий змагальний день, 5 липня, на Вімблдонських кортах зіграють матчі третього кола українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Також, відбудеться матч другого кола парного розряду Вімблдону за участі Людмили Кіченок.

Розклад матчів українок 5 липня

Третє коло

14:30* Марта Костюк (19 Україна) — Медісон Кіз (13, США) — корт №12, другий запуск.

14:30* Даяна Ястремська (27, Україна) — Донна Векич (37, Хорватія) — корт №18, другий запуск.

Парний розряд (Друге коло)

18:00* Людмила Кіченок/Олена Остапенко (9, Україна/Латвія) — Анна Блінкова/Маяр Шериф (-/Єгипет) — корт №6, третій запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

Зазначимо, у другому колі Ястремська вирвала перемогу в матчі проти Варвари Грачової, а Костюк у 3-годинному матчі здобула вольову перемогу над ексросіянкою Дар'єю Севілл.