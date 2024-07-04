Костюк здобула вольову перемогу над ексросіянкою у 3-годинному матчі Вімблдону-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (19) перемогла австралійку Дар'ю Севілл (82) у другому колі Вімблдону-2024.

Поєдинок тривав 3 години 12 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6(2), 6:4.

Долю першого сету вирішив єдиний брейкпойнт від Севілл, а от друга партія вийшла більш драматичною. Костюк зробила неймовірний камбек із 2:5. За рахунку 5:6 киянка не змогла використати цілих сім брейкпойнтів, але все-таки 22-річна українка проявила характер та перевела гру на тайбрейк, в якому дотисла суперницю.

У третьому сеті Костюк впевнено стартувала та зробила рахунок 4:1, однак Севілл згодом ускладнила життя Марті. Здавалось, що українка повинна була закінчувати гру за рахунку 5:3, однак матчпойнт використати не вдалось. Врешті решт, у наступному геймі Костюк здобула перемогу, а з нею і путівку у третє коло Вімблдону.

Загалом, українка зробила 4 ейси, допустила 15 подвійних помилок та використала 8 з 21 брейкпойнтів.

Додамо, що гра мала відбутися 3 липня, однак була перенесена через дощ.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Друге коло, 4 липня

Марта Костюк (Україна) — Дар'я Севілл (Австралія) 4:6, 7:6(2), 6:4

Зазначимо, Севілл народилась у Москві та представляла Росію до 2015 року, в якому змінила громадянство на австралійське.

У наступному колі Костюк зіграє проти американки Медісон Кіз (13). Символічно, що тенісистки зустрічались між собою на цій же стадії торішнього Вімблдону. Тоді перемогу святкувала Кіз. У киянки буде шанс взяти реванш, а за одно і вперше у кар'єрі пройти у четверте коло трав'яного мейджору.

Напередодні, інша українка Даяна Ястремська зробила камбек проти Варвари Грачової та вийшла у третє коло Вімблдону.

Сьогодні, 4 липня, Еліна Світоліна та Дар'я Снігур також проведуть свої поєдинки другого колу Вімблдону.