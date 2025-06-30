Зірковий український дует: Костюк відсвяткувала свій день народження зі Світоліною

Марта Костюк продовжує не лише підкорювати корти, а й демонструвати, як святкувати зі стилем!

23-річна українська тенісистка організувала теплий урочистий вечір на честь свого дня народження, який зібрав близьких друзів та колег по тенісному цеху.

Особливими гостями вечора стали Еліна Світоліна – головна зірка українського тенісу, та Єва Ліс, талановита спортсменка німецької збірної з українським корінням.

У компанії яскравих дівчат Марта виглядала щасливою та натхненою, а атмосферу заходу доповнювали усмішки та дружні обійми.

Нагадаємо, цьогорічний Вімблдон відбудеться з 30 червня по 13 липня. Костюк на старті змагань зустрінеться з Веронікою Ер'явець (171, Словенія).

На "Чемпіоні" також доступний короткий екскурс до Вімблдону – головного тенісного турніру у світі.