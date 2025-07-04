Костюк і Русе поступилися четвертим сіяним у другому колі парного розряду Вімблдону

Марта Костюк і румунка Єлена Габріела Русе не змогли вийти у третє коло парних змагань на Вімблдоні. У другому раунді тенісистки поступилися четвертому сіяному дуету Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Зустріч тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6:2.

За поєдинок Костюк і Русе 3 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 2 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.