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Костюк і Русе поступилися четвертим сіяним у другому колі парного розряду Вімблдону

Станіслав Матусевич — 4 липня 2025, 20:47
Костюк і Русе поступилися четвертим сіяним у другому колі парного розряду Вімблдону
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк і румунка Єлена Габріела Русе не змогли вийти у третє коло парних змагань на Вімблдоні. У другому раунді тенісистки поступилися четвертому сіяному дуету Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Зустріч тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6:2.

За поєдинок Костюк і Русе 3 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 2 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

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Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Друге коло парного розряду, 4 липня

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія)  Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) 5:7, 6:2, 6:2

У наступному колі змагань Се Шувей і Остапенко зіграють з чотирнадцятим сіяним дуетом Чжан Шуай (Китай)/Єкатерина Александрова (-).

Нагадаємо, що в одиночному розряді Вімблдону Костюк поступилася у першому колі словенці Вероніці Ер'явець (171). 

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