Світоліна – про фінал Кубку Біллі Джин Кінг: Готова грати на повну

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думкою про склад національної збірної на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг та розповіла про власне самопочуття перед турніром.

Слова тенісистки наводить Sport.ua.

"У нас багато дівчат, які знаходяться в топ-100 і, в принципі, грають на гарному рівні. Тому для нас головне зараз використати час, щоб добре підготуватися, підлаштуватися під умови, які тут є. Тобто ми граємо всередині, тут є трошки такі цікаві моменти з роботою ніг, плюс світло теж трохи інше.

Але всі грають в однакових умовах, і потрібно якомога скоріше підлаштуватися. Для цього в нас є команда тренерів, яка нам допомагає максимально це зробити", – сказала Світоліна.