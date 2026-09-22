Світоліна – про фінал Кубку Біллі Джин Кінг: Готова грати на повну
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася думкою про склад національної збірної на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг та розповіла про власне самопочуття перед турніром.
Слова тенісистки наводить Sport.ua.
"У нас багато дівчат, які знаходяться в топ-100 і, в принципі, грають на гарному рівні. Тому для нас головне зараз використати час, щоб добре підготуватися, підлаштуватися під умови, які тут є. Тобто ми граємо всередині, тут є трошки такі цікаві моменти з роботою ніг, плюс світло теж трохи інше.
Але всі грають в однакових умовах, і потрібно якомога скоріше підлаштуватися. Для цього в нас є команда тренерів, яка нам допомагає максимально це зробити", – сказала Світоліна.
Еліна оцінила свою готовність до гри за збірну.
"Зараз у мене було декілька днів відновитися. Я зробила все можливе, щоб якомога краще підійти до Кубка Біллі Джин Кінг. І зараз теж є фізіо, є масажисти, які намагаються тримати мене у формі. І будемо дивитися. Зараз дуже складно сказати, але я сьогодні тренувалася і, в принципі, все добре. Тому готова грати і грати на повну".
Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.