Світоліна і Костюк входять до першої десятки оновленого рейтингу WTA

В оновленому 21 вересня рейтингу WTA дві перші ракетки України продовжують знаходитися у топ-10. Еліна Світоліна посідає сьому позицію, а Марта Костюк іде 10-ю.

Оскільки, окрім Костюк, минулого тижня з чільної десятки ніхто з тенісисток не виступав, жодної зміни в ній не сталося. Другий тиждень поспіль очолює рейтинг представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Третьою ракеткою України стала Юлія Стародубцева, яка піднялася на рекордне для себе 42 місце. Одну сходинку втратила Дар'я Снігур (43).

Олександра Олійникова опустилася на 6 рядків – на 47 позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна, яка викликана замість Олійникової до збірної України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Даяна Ястремська залишилася на 110 місці.

Нові особисти рекорди встановили Вероніка Подрез (125) та Анастасія Соболєва (176).

Катаріна Завацька втратила три позиції (262).

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7875; (3). Джессіка Пегула (США) – 7265; (4). Коко Гофф (США) – 7244; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5743; (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809; (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4119; (10). Марта Костюк (Україна) – 4040;

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42 (43). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;43 (42). Дар'я Снігур (Україна) – 1163;47 (41). Олександра Олійникова (Україна) – 1115;48 (47). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112;110 (110). Даяна Ястремська (Україна) – 692;125 (126). Вероніка Подрез (Україна) – 606;176 (181). Анастасія Соболєва (Україна) – 432;262 (259). Катаріна Завацька (Україна) – 279.

Нагадаємо, що 24 вересня Світоліна, Калініна, Завацька та Людмила Кіченок у складі збірної України зіграють чвертьфінальний матч КБДК проти команди Бельгії.