Майбутня чемпіонка: Світоліна влаштувала урок тенісу для доньки
Українська тенісистка Еліна Світоліна розчулила підписників новим відео з родинного життя. Спортсменка показала, як проводить перший тенісний урок для своєї трирічної донечки Скай.
На опублікованих кадрах Еліна обережно кидає м'ячик, а маленька Скай зосереджено намагається влучити по ньому ракеткою. Видно, що мама терпляче підказує та підтримує.
Для Світоліної корт давно став другою домівкою, тож не дивно, що знайомство доньки з тенісом починається змалку. Щоправда, цього разу без турнірної напруги – тільки гра й сміх.
Завершився імпровізований урок символічно: після вдалого удару Еліна нагородила донечку радісною "п'ятюнею". Маленька перемога, яка точно запам'ятається обом.
Нагадаємо, напередодні Еліна не зуміла стати чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступившись у фіналі американці Джессіці Пегулі.
Перша ракетка України наразі посідає 9-те місце у світовому жіночому рейтингу WTA (3845 балів).
Раніше повідомлялося, що Світоліна поділилася милими кадрами відпочинку з донькою.