Майбутня чемпіонка: Світоліна влаштувала урок тенісу для доньки

Українська тенісистка Еліна Світоліна розчулила підписників новим відео з родинного життя. Спортсменка показала, як проводить перший тенісний урок для своєї трирічної донечки Скай.

На опублікованих кадрах Еліна обережно кидає м'ячик, а маленька Скай зосереджено намагається влучити по ньому ракеткою. Видно, що мама терпляче підказує та підтримує.

Для Світоліної корт давно став другою домівкою, тож не дивно, що знайомство доньки з тенісом починається змалку. Щоправда, цього разу без турнірної напруги – тільки гра й сміх.

Завершився імпровізований урок символічно: після вдалого удару Еліна нагородила донечку радісною "п'ятюнею". Маленька перемога, яка точно запам'ятається обом.

Нагадаємо, напередодні Еліна не зуміла стати чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступившись у фіналі американці Джессіці Пегулі.

Перша ракетка України наразі посідає 9-те місце у світовому жіночому рейтингу WTA (3845 балів).

