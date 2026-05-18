Визначився транслятор Ролан Гаррос в Україні

Олександр Булава — 18 травня 2026, 16:41
З 18 травня по 7 червня у Парижі відбудеться 125-й професійний тенісний турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос-2026. В Україні трансляція турніру буде доступна на каналах Eurosport та медіасервісі MEGOGO.

Турнір отримає повноцінну українську коментаторську доріжку. До складу коментаторів увійшли Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Євгеній Смертенко, Павло Посохов, Вадим Плачинда, Дар'я Кузнецова, Віталій Звєров та інші.

Матчі з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Якщо поєдинок за участю української спортсменки не потрапить до лінійного розкладу Eurosport, MEGOGO забезпечить його показ на власній платформі.

Крім того, трансляції кожного матчу будуть доступні англійською мовою на HBO Max зі спортивним додатком, доступним через MEGOGO.

Нагадаємо, що в основній сітці Ролан Гаррос-2026 виступлять сім українок.

Ролан Гаррос

