Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Марокко

Українка Ангеліна Калініна (84) перемогла Сімону Вальтерт (93) зі Швейцарії у першому колі на турнірі WTA 250 у Марокко.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину та завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 13 брейк-пойнта.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

Грунт

Перше коло, 18 травня

Напередодні українка поступилась у другому колі турніру в Римі, де без шансів програла представниці Аргентини Солані Сьєррі.

Нагадаємо, на "тисячнику" в Римі тріумфувала українка Еліна Світоліна, яка у фіналі обіграла четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США.