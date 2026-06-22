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Подрез дізналася суперницю у дебютній кваліфікації Вімблдону

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 16:40
Подрез дізналася суперницю у дебютній кваліфікації Вімблдону
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Українська тенісистка Вероніка Подрез (144) розпочне виступи у кваліфікації Вімблдонського турніру матчем проти нідерландки Аранчі Рус (178).

Раніше суперниці жодного разу не зустрічалися на корті.

Для Подрез цей поєдинок стане дебютним у відбірковій сітці Вімблдонського турніру. Тенісистка вдруге у кар'єрі стартуватиме на турнірах серії Grand Slam. Раніше в цьому сезоні вона дебютувала на рівні мейджорів, зігравши у кваліфікації Ролан Гарросу.

35-річна суперниця українки має значно більший досвід виступів на такому рівні та регулярно грає в основних і кваліфікаційних раундах великих турнірів.

Поєдинок обіцяє стати серйозним випробуванням для Подрез, яка спробує пробитися до наступного кола кваліфікації та зробити перший крок до основної сітки Вімблдону.

Матч кваліфікації за участю 19-річної українки та нідерландської тенісистки відбудеться 23 червня. Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що в основній сітці Вімблдона-2026 виступлять семеро українських тенісисток. Матчі на цій стадії турніру відбудуться з 29 червня по 12 липня.

Раніше повідомлялося, що Подрез не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 125 в Ілклі.

Вімблдонський тенісний турнір Вероніка Подрез

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