Подрез не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 125, який стартував у Ілклі

Українська тенісистка Вероніка Подрез (145) не змогла подолати перший раунд турніру серії WTA 125 в Ілклі (Велика Британія), поступившись на старті "нейтральній" Тетяні Прозоровій (172).

Матч, який тривав 1 годину і 23 хвилини, завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Подрез 5 разів подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що тенісистки вперше зустрічалися між собою.

Lexus Ilkley Open – WTA 125

Ілклі, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $225,000

Перше коло, 8 червня

Вероніка Подрез (Україна) – Тетяна Прозорова (-) 4:6, 2:6

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Вероніка втратила 3 позиції.