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Подрез не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 125, який стартував у Ілклі

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 22:12
Подрез не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 125, який стартував у Ілклі
Вероніка Подрез
Getty Images

Українська тенісистка Вероніка Подрез (145) не змогла подолати перший раунд турніру серії WTA 125 в Ілклі (Велика Британія), поступившись на старті "нейтральній" Тетяні Прозоровій (172).

Матч, який тривав 1 годину і 23 хвилини, завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Подрез 5 разів подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що тенісистки вперше зустрічалися між собою.

Lexus Ilkley Open – WTA 125
Ілклі, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $225,000
Перше коло, 8 червня

Вероніка Подрез (Україна) – Тетяна Прозорова (-) 4:6, 2:6

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Вероніка втратила 3 позиції.

Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

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