Визначилися переможниці Вімблдону в жіночому парному розряді
Бельгійка Елізе Мертенс разом із "нейтральною" тенісисткою Веронікою Кудерметовою стали переможницями Вімблдону в жіночому парному розряді. У вирішальному матчі змагань вони обіграли дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).
Зустріч тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:4.
За поєдинок Мертенс і Кудерметова 4 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 7 брейків. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.
Елізе Мертенс (Бельгія)/Вероніка Кудерметова (-) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 3:6, 6:2, 6:4
Для Мертенс це вже п'ятий титул турнірів Grand Slam у парному розряді. Цікаво, що два з них (Вімблдон 2021 та Australian Open 2024) вона виграла у дуеті з Се Шувей, суперницею по нинішньому фіналу.
Нагадаємо, що у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону вперше за 114 років було зафіксовано рахунок 6:0, 6:0.