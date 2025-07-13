Визначилися переможниці Вімблдону в жіночому парному розряді

Бельгійка Елізе Мертенс разом із "нейтральною" тенісисткою Веронікою Кудерметовою стали переможницями Вімблдону в жіночому парному розряді. У вирішальному матчі змагань вони обіграли дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Зустріч тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:4.

За поєдинок Мертенс і Кудерметова 4 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 7 брейків. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Фінал парного розряду, 13 липня

Елізе Мертенс (Бельгія)/Вероніка Кудерметова (-) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) 3:6, 6:2, 6:4

Для Мертенс це вже п'ятий титул турнірів Grand Slam у парному розряді. Цікаво, що два з них (Вімблдон 2021 та Australian Open 2024) вона виграла у дуеті з Се Шувей, суперницею по нинішньому фіналу.

Нагадаємо, що у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону вперше за 114 років було зафіксовано рахунок 6:0, 6:0.