Урсу здобув вольову перемогу над росіянином і вийшов у фінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (381) здобув вольову перемогу над росіянином Євгєнієм Філіпповим (690) у півфіналі турніру ITF M15 у Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

Матч тривав та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

У вирішальному сеті українець вів 3:0 за геймами, але потім дозволив росіянину наздогнати себе. За рахунку 3:3 відбувся ключовий гейм поєдинку, в якому представник країни-терористки постійно наздоганяв Урсу, але Вадим усе ж виграв свою подачу і довів матч до переможного кінця.

ITF M15, хард

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15000

Півфінал, 30 листопада





Вадим Урсу (Україна) – Євгєній Філіппов (РФ) 4:6, 6:3, 7:5

Нагадаємо, в попередньому матчі Урсу переконливо переміг угорця Петера Файту. У фіналі 27-річний україець зіграє проти Марека Генгела з Чехії (300).

Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу ATP Урсу опустився на 37 позицій.