Урсу здобув вольову перемогу над росіянином і вийшов у фінал турніру в Єгипті
Український тенісист Вадим Урсу (381) здобув вольову перемогу над росіянином Євгєнієм Філіпповим (690) у півфіналі турніру ITF M15 у Шарм-ель-Шейху, Єгипет.
Матч тривав та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.
У вирішальному сеті українець вів 3:0 за геймами, але потім дозволив росіянину наздогнати себе. За рахунку 3:3 відбувся ключовий гейм поєдинку, в якому представник країни-терористки постійно наздоганяв Урсу, але Вадим усе ж виграв свою подачу і довів матч до переможного кінця.
Вадим Урсу (Україна) – Євгєній Філіппов (РФ) 4:6, 6:3, 7:5
Нагадаємо, в попередньому матчі Урсу переконливо переміг угорця Петера Файту. У фіналі 27-річний україець зіграє проти Марека Генгела з Чехії (300).
Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу ATP Урсу опустився на 37 позицій.