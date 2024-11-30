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Урсу здобув вольову перемогу над росіянином і вийшов у фінал турніру в Єгипті

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 12:57
Урсу здобув вольову перемогу над росіянином і вийшов у фінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (381) здобув вольову перемогу над росіянином Євгєнієм Філіпповим (690) у півфіналі турніру ITF M15 у Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

Матч тривав та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

У вирішальному сеті українець вів 3:0 за геймами, але потім дозволив росіянину наздогнати себе. За рахунку 3:3 відбувся ключовий гейм поєдинку, в якому представник країни-терористки постійно наздоганяв Урсу, але Вадим усе ж виграв свою подачу і довів матч до переможного кінця.

ITF M15, хард
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Півфінал, 30 листопада

Вадим Урсу (Україна) – Євгєній Філіппов (РФ) 4:6, 6:3, 7:5

Нагадаємо, в попередньому матчі Урсу переконливо переміг угорця Петера Файту. У фіналі 27-річний україець зіграє проти Марека Генгела з Чехії (300).

Нагадаємо, після останнього оновлення рейтингу ATP Урсу опустився на 37 позицій.

Вадим Урсу

Вадим Урсу

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Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті
Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті
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