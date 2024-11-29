Урсу пробився у півфінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (381) переміг представника Угорщини Петера Файта (538) у чвертьфіналі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0. У півфіналі українець зіграє проти нейтрального тенісиста Євгена Філіппова (690).

ITF M15, хард

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15000

Чвертьфінал, 29 листопада

Вадим Урсу (Україна) – Петер Файта (Угорщина) 6:4, 6:0

Нагадаємо, напередодні колишня перша ракетка України Урсу дійшов до півфіналу турніру в Єгипті, де поступився місцевому Фарісу Закарії.