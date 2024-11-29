Урсу пробився у півфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
Український тенісист Вадим Урсу (381) переміг представника Угорщини Петера Файта (538) у чвертьфіналі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:0. У півфіналі українець зіграє проти нейтрального тенісиста Євгена Філіппова (690).
ITF M15, хард
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Чвертьфінал, 29 листопада
Вадим Урсу (Україна) – Петер Файта (Угорщина) 6:4, 6:0
Нагадаємо, напередодні колишня перша ракетка України Урсу дійшов до півфіналу турніру в Єгипті, де поступився місцевому Фарісу Закарії.