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Урсу не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру у Стамбулі

Станіслав Матусевич — 9 вересня 2026, 13:35
Урсу не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру у Стамбулі
Вадим Урсу
ITF

Український тенісист Вадим Урсу (407) не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру в Стамбулі, поступившись у другому колі болгарину Дімітару Кузманову (382).

Гра тривала 2 години і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.

За поєдинок Урсу 1 раз подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 1 помилки на подачі та 3 брейки.

2026 Istanbul Challenger – ATP Challenger Tour 75
Стамбул, Туреччина, хард
Призовий фонд: $107,000
Друге коло, 9 вересня

Вадим Урсу (Україна) – Дімітар Кузманов (Болгарія) 4:6, 5:7

Тенісисти зустрічалися вдруге поточного сезону, дві перемоги здобув Кузманов.

Нагадаємо, що у першому колі челенджеру в Стамбулі Урсу обіграв п'ятого сіяного данця Аугуста Холмгрена (247).

ATP Challenger Tour Вадим Урсу

Вадим Урсу

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