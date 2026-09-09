Урсу не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру у Стамбулі

Український тенісист Вадим Урсу (407) не зумів вийти у чвертьфінал челенджеру в Стамбулі, поступившись у другому колі болгарину Дімітару Кузманову (382).

Гра тривала 2 години і завершилася з рахунком 4:6, 5:7.

За поєдинок Урсу 1 раз подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 1 помилки на подачі та 3 брейки.

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Стамбул, Туреччина, хард

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Друге коло, 9 вересня

Вадим Урсу (Україна) – Дімітар Кузманов (Болгарія) 4:6, 5:7

Тенісисти зустрічалися вдруге поточного сезону, дві перемоги здобув Кузманов.

Нагадаємо, що у першому колі челенджеру в Стамбулі Урсу обіграв п'ятого сіяного данця Аугуста Холмгрена (247).