Урсу вийшов у друге коло на челенджері в Туреччині, перервавши серію поразок

Вадим Урсу (416) успішно стартував на турнірі серії челенджер у турецькому Самсуні. У першому колі українець переміг місцевого тенісиста Мерта Тюркера (790).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Урсу 2 рази подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 1 раз помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Samsun Open – ATP Challenger Tour 50

Самсун, Туреччина, хард

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 28 липня

Вадим Урсу (Україна) – Мерт Тюркер (Туреччина) 6:2, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Вадим зіграє з Денисом Євсєєвим (441, Казахстан).

Урсу перервав серію з шести поразок поспіль і вперше з листопада минулого року здобув перемогу на челенджері.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Урсу став четвертою ракеткою України.