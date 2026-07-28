Урсу вийшов у друге коло на челенджері в Туреччині, перервавши серію поразок
Вадим Урсу
ФТУ
Вадим Урсу (416) успішно стартував на турнірі серії челенджер у турецькому Самсуні. У першому колі українець переміг місцевого тенісиста Мерта Тюркера (790).
Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.
За поєдинок Урсу 2 рази подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 1 раз помилився на подачі та зробив 2 брейки.
Samsun Open – ATP Challenger Tour 50
Самсун, Туреччина, хард
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 28 липня
Вадим Урсу (Україна) – Мерт Тюркер (Туреччина) 6:2, 6:3
Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Вадим зіграє з Денисом Євсєєвим (441, Казахстан).
Урсу перервав серію з шести поразок поспіль і вперше з листопада минулого року здобув перемогу на челенджері.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Урсу став четвертою ракеткою України.