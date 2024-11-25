Рейтинг ATP: перша десятка залишилася без змін, Приходько відіграв 24 позиції
У понеділок, 25 листопада, оновився рейтинг чоловічої асоціації тенісистів ATP.
Минулий тиждень не привніс жодних змін у першій десятці рейтингу.
Яннік Сіннер продовжує тримати статус першої ракетки світу, випереджаючи найближчого переслідувача в особі Александра Звєрєва на майже 4 тисячі очок.
Україна знову отримала нового лідера. Тепер першою ракеткою країни вважається Олег Приходько, який нещодавно непогано виступив на італійських турнірах. Він піднявся одразу на 24 позиції.
Статус першої ракетки України втратив Олександр Овчаренко, а Вадим Урсу продовжив своє падіння, опустившись на 37 рядків.
Рейтинг ATP (25 листопада)
1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок
2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915
3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010
4. Тейлор Фріц (США) - 5 100
5. Даніїл Медведєв (-) - 5 030
6. Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255
7. Новак Джокович (Сербія) - 3 910
8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760
9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745
10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350
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317 (341). Олег Приходько (Україна) - 163
332 (329). Олександр Овчаренко (Україна) - 153
381 (344). Вадим Урсу (Україна) - 129
387 (394). Віталій Сачко (Україна) - 122
502 (516). Юрій Джавакян (Україна) - 77
Днем раніше перша ракетка світу Яннік Сіннер допоміг збірній Італії захистити статус чемпіона Кубку Девіса.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оновленим рейтингом WTA.