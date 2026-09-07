Урсу стартував із перемоги над п'ятим сіяним на челенджері у Стамбулі

Український тенісист Вадим Урсу (407) вийшов у друге коло челенджеру в Стамбулі після перемоги над п'ятим сіяним данцем Аугустом Холмгреном (247).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

За поєдинок Урсу 3 рази подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 7 ейсів, зробив 4 помилки на подачі та 2 брейки.

2026 Istanbul Challenger – ATP Challenger Tour 75

Стамбул, Туреччина, хард

Призовий фонд: $107,000

Перше коло, 7 вересня

Вадим Урсу (Україна) – Аугуст Холмгрен (Данія) 6:4, 7:5

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Урсу зіграє проти сильнішого в матчі між Фаресом Закарією (559, Єгипет) та Дімітаром Кузмановим (382, Болгарія).

Нагадаємо, напередодні Георгій Кравченко виграв дебютний для себе титул на челенджері у Пловдиві.