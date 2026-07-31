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Урсу не зміг пробитися у свій перший півфінал на рівні челенджерів

Станіслав Матусевич — 31 липня 2026, 13:47
Урсу не зміг пробитися у свій перший півфінал на рівні челенджерів
Вадим Урсу
ITF

Вадим Урсу (416) не зумів вийти у півфінал турніру серії челенджер у турецькому Самсуні. У чвертьфінальному поєдинку українець поступився японцю Кента Мійоші (602).

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

За поєдинок Урсу не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник виконав 5 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 5 брейків.

Samsun Open – ATP Challenger Tour 50
Самсун, Туреччина, хард
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 31 липня

Вадим Урсу (Україна) – Кента Мійоші (Японія) 2:6, 4:6

Суперники раніше не зустрічалися. Урсу втретє в кар'єрі зіграв у чвертьфіналі челенджера і вперше поточного сезону.

Нагадаємо, що на старті турніру в Туреччині Урсу обіграв місцевого тенісиста Мерта Тюркера (790), а в другому колі переміг казахстанця Дениса Євсєєва.

ATP Challenger Tour Вадим Урсу

Вадим Урсу

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