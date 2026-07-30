Урсу вийшов у чвертьфінал челенджеру в Туреччині

Вадим Урсу (416) вийшов у чвертьфінал на турнірі серії челенджер у турецькому Самсуні. У другому колі змагань українець переміг казахстанця Дениса Євсєєва (441).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

За поєдинок Урсу 4 рази подав навиліт, зробив 9 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, 5 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки з 13 можливостей.

Samsun Open – ATP Challenger Tour 50

Самсун, Туреччина, хард

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 30 липня

Вадим Урсу (Україна) – Денис Євсєєв (Казахстан) 4:6, 6:2, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Урсу зіграє з сильнішим у матчі між першим сіяним Даном Аддедом (224, Франція) та Кента Мійоші (602, Японія).

Вадим уперше з листопада минулого року дійшов до чвертьфіналу челенджера.

Нагадаємо, що на старті турніру в Туреччині Урсу обіграв місцевого тенісиста Мерта Тюркера (790).