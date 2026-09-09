Гофф відіграла матч-пойнти у росіянки Андрєєвої й стала останньою півфіналісткою US Open

Американська тенісистка Коко Гофф (4) у важкому трисетовому матчі перемогла "нейтральну" Мірру Андрєєву (5) у чвертьфіналі US Open і вийшла до півфіналу.

Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину і завершився з рахунком 2:6, 7:6(7), 6:2.

На тай-брейку другого сету Гофф відіграла два матч-пойнти суперниці і дотиснула її в третій партії.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Чвертьфінал, 9 вересня

Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-) 2:6, 7:6(7), 6:2

Тенісистки зустрічалися вшосте, неодмінно перемагала американка. У півфіналі турніру Гофф зіграє з казахстанкою Єленою Рибакіною (2), яка впоралася з китаянкою Чжен Ціньвень (121) і з нового тижня очолить рейтинг WTA.

Вперше з 1975 року на US Open усі перші чотири сіяні гравчині вийшли до півфіналу турніру.

Жіночі півфінальні пари на US Open

Джессіка Пегула (США) – Аріна Сабалєнка (-)

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Коко Гофф (США)

Поєдинки відбудуться 10 вересня.

Нагадаємо, що у чоловічому турнірі чинний чемпіон US Open Карлос Алькарас поступився у чвертьфінальному матчі американцю Бену Шелтону.