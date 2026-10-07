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Чинна чемпіонка "тисячника" в Ухані відмовилася захищати титул і знялася зі змагань

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2026, 20:01
Чинна чемпіонка тисячника в Ухані відмовилася захищати титул і знялася зі змагань
Коко Гофф
btu.org.ua

Четверта ракетка світу американка Коко Гофф не захищатиме титул на турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані, який пройде з 12 по 18 жовтня. Тенісистка знялася зі змагань, пославшись на втому.

Про це повідомляє Tennis365.

"Мені прикро зніматися з турніру в Ухані, особливо в статусі чинної чемпіонки. Мені завжди подобається грати тут. Після довгого сезону моєму тілу потрібен час на відпочинок та відновлення. З нетерпінням чекаю на повернення наступного року", – заявила Гофф.

Коко вже кваліфікувалася на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі у листопаді, тому зможе використати цей час на підготовку до змагання.

Нагадаємо, що Гофф зазнала несподіваної поразки на "тисячнику" в Пекіні на стадії 1/8 фіналу від бельгійки Елізе Мертенс.

Ухань Коко Гофф

Коко Гофф

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