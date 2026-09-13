Ексзірка Ліона боїться пускати сина на стадіон через расизм

Відомий у минулому вінгер Ліона Сідней Гову боїться пускати свого 17-річного сина на домашній стадіон Ліона для перегляду матчів.

Про це повідомляє Sport.fr.

Причиною своїх побоювань Гову називає расизм серед фанатів Ліона:

"Прояви дискримінації траплялися протягом моєї кар'єри. Та й зараз деякі люди дивляться на мене скоса. Моєму синові 17 років, він метис. Він часто просить відвести його на стадіон, але я відмовляю. І це ненормально, що виникають такі побоювання", – заявив 47-річний француз.

Гову виступав за Ліон у 2000 – 2010 роках, відзначившись 77 голами та 38 асистами в 412 матчах. Також забив 10 голів у 49 матчах за збірну Франції.

Напередодні Ліон у 4 турі Ліги 1 на виїзді зіграв унічию 0:0 у Парижем.