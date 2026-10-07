Визначилася третя чвертьфінальна пара турніру WTA 1000 в Пекіні

Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) та бельгійка Елізе Мертенс (19) склали третю чвертьфінальну пару турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Швьонтек не мала проблем із 18-річною американкою Івою Йович (13) – 6:1, 6:3. Іга стала другою гравчинею, яка досягає мінімум 6 чвертьфіналів "тисячників" за сезон з моменту введення цього формату змагань у 2009 році.

Мертенс несподівано обіграла іншу представницю США, четверту ракетку світу Коко Гофф, із рахунком 6:3, 6:3. Елізе вперше дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 з 2021 року.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 7 жовтня

Іга Швьонтек (Польща) – Іва Йович (США) 6:1, 6:3

Елізе Мертенс (Бельгія) – Коко Гофф (США) 6:3, 6:3

Швьонтек і Мертенс раніше зустрічалися двічі, неодмінно перемагала полька.

Напередодні в Пекіні визначилися перші дві чвертьфінальні пари.

Українка Еліна Світоліна (7) свій матч 1/8 фіналу проведе проти американки Енн Лі (30) 7 жовтня орієнтовно о 15:30.