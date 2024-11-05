В WTA пояснили низьку відвідуваність Підсумкового турніру

Підсумковий турнір WTA відвідує невелика кількість глядачів через те, що змагання вперше проходять у Саудівській Аравії.

Про це Асоціація жіночого тенісу заявила в коментарі The Telegraph.

"Ми представляємо теніс новій аудиторії, і для цього потрібен час. Ми очікували зниження відвідуваності з початком робочого тижня в Саудівській Аравії, але очікуємо, що кількість глядачів з наближенням вихідних буде зростати", – йдеться в заяві WTA.

Зазначимо, що матчі попереднього ігрового дня відвідали лише 400 глядачів. Учора перша ракетка світу Сабалєнка перемогла Ясміне Паоліні та гарантувала собі вихід у плейоф.

У парному розряді турніру виступає українка Людмила Кіченок. У команді з Оленою Остапенко вона програла перші два матчі, але україно-латвійський дует усе ще зберігає шанси на вихід з групи.