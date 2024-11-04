Кіченок та Остапенко зазнали другої поразки на Підсумковому турнірі WTA
WTA
Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступилися третьому сіяному тандему Сє Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія) у другому турі Підсумкового турніру WTA у парному розряді.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин й завершився з рахунком 1:6, 3:6.
Кіченок та Остапенко зробили дві подачі навиліт та припустилися однієї подвійної помилки
WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Парний розряд, зелена група
Другий тур, 2 листопада
Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Сє Шувей/ Еліза Мертенс (Тайвань/ Бельгія) 1:6, 3:6
В останньому турі Кіченок та Остапеко для виходу з групи потрібно у двох сетах перемагати Ніколь Мелічар (США) і Еллен Перес (Австралія), а також, щоб Катержина Синякова (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США) у двох сетах виграли в Сє Шувей і Елізи Мертенс.