З усмішкою на обличчі: Костюк показала, як готується до старту турніру в Берліні

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася з підписниками атмосферними кадрами зі своєї підготовки до престижного турніру WTA в Берліні.

На відео, опублікованих у її соцмережах, 22-річна спортсменка постає у чудовому настрої, з легкою усмішкою та бойовим настроєм. Вона тренується на трав’яному корті, демонструючи легкість у русі та справжнє задоволення від гри.

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У коментарях фанати вже бажають Марті впевненої гри та нових перемог у німецькій столиці, адже турнір у Берліні – один із важливих етапів підготовки до Вімблдону.

Нагадаємо, українка дізналася свою першу суперницю на трав'яному турнірі серії WTA 500, який відбудеться у Берліні з 16 по 22 червня. Костюк зіграє проти десятої ракетки світу американки Емми Наварро.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила відмовитися від участі у турнірі.