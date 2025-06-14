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Костюк дізналася суперницю по першому колу на турнірі в Берліні

Станіслав Матусевич — 14 червня 2025, 14:23
Костюк дізналася суперницю по першому колу на турнірі в Берліні
Марта Костюк
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Марта Костюк (26) дізналася свою першу суперницю на трав'яному турнірі серії WTA 500, який відбудеться у Берліні з 16 по 22 червня. Друга ракетка України в першому колі змагань зіграє проти десятої ракетки світу американки Емми Наварро.

Костюк та Наварро раніше зустрічалися двічі. Минулого року на "тисячнику" в Торонто та на US Open сильнішою виявлялася американка. На траві дівчата поки не грали між собою.

Марта Костюк потрапила в основну сітку турніру в Берліні через відмову Еліни Світоліної (13) від участі у змаганнях. 

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос Костюк несподівано програла у першому колі переможниці кваліфікації чешці Сарі Бейлек (193), і після цього на корт не виходила.

Марта Костюк WTA 500

Марта Костюк

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