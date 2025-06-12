У формі поза кортом: тенісна діва з України вразила кадрами з відпочинку

Зіркова українська тенісистка Марта Костюк знову прикувала до себе увагу мережі розкішним відпочинком.

Спортсменка поділилася серією стильних кадрів з яхти, на яких позує у яскравому червоному купальнику разом зі своїм песиком.

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Костюк виглядає абсолютно щасливою та розслабленою, насолоджуючись моментом, морем і компанією найближчих. Ці знімки не лише підкреслюють її природну красу, а й нагадують, що навіть тенісні зірки потребують перезавантаження.

Нагадаємо, наступним турніром, у якому буде брати участь Марта, стане Вімблдон. Змагання пройдуть з 30 червня по 13 липня на кортах Лондона.

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Костюк зробила крок назад та опустилася на 26 місце.